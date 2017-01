Ankesaken mot Ndure startet tirsdag

Det er satt av fire dager til ankeforhandlingen i Eidsivating lagmannsrett.

I Nedre Romerike tingrett ble sprinteren dømt til 75 dagers fengsel og måtte i tillegg betale 30.000 i oppreisning til fornærmede.

Ndure var først tiltalt for grov familievold mot den 23 år gamle kvinnen, men bevisbildet i saken tvang påtalemyndigheten til å frafalle store deler av tiltalen. Under prosedyren 26. februar reduserte politiadvokat Camilla Ek Sørensen tiltalen til å gjelde to tilfeller av legemsfornærmelse og ett brudd på et besøksforbud og la ned påstand om seks måneders fengsel.

Det ble raskt kjent at 33-åringen anket dommen til lagmannsretten. Ndures daværende forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, argumenterte sterkt for at saken ikke dreide seg om et straffbart forhold, men en lovlig krangel mellom to likeverdige parter i et forhold.

Ndure har byttet forsvarer fra Larsen til Svein Holden.

