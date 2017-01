AIK vil ikke gå ut med Isak-sum

Unggutten ble mandag klar for den tyske fotballstorheten. Dagen derpå inviterte AIK til pressemøte og opplyste at det dreier seg om et rekordsalg for Stockholm-laget, men nøyaktig beløp ville ingen gå ut med.

- Vi hadde ikke stått her om det ikke hadde ligget på et rekordnivå, sier sportssjef Björn Wesström.

Ifølge tyske medier har Dortmund punget ut rundt 9 millioner euro for Isak. Det tilsvarer nærmere 86 millioner svenske kroner. AIK verken bekrefter eller dementerer at summen er høyere enn de 82,5 millionene Malmö fikk fra Ajax for Zlatan Ibrahimovic i 2001.

- Det er konfidensielle tall. Det er en avtale mellom to parter, så dere får fortsette å spekulere. Men det er vårt største salg, med klar margin, sier Wesström.

De største salgene i svensk fotball (i svenske kroner):

* 82,5 mill.: Zlatan Ibrahimovic (Malmö til Ajax, 2001)

* 45 mill.: Markus Rosenberg (Malmö til Ajax, 2005)

* 40 mill: Ola Toivonen (Malmö til PSV Eindhoven, 2009)

* 40 mill.: Fredrik Ljungberg (Halmstad til Arsenal, 1998)

* 38 mill.: Isaac Kiese Thelin (Malmö til Bordeaux, 2015)

* 38 mill.: Marcus Berg (IFK Göteborg til Groningen, 2007).

