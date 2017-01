Tour of Norway med "Champs-Élysées-følelse"

Det ble klart da Tour of Norway mandag presenterte løypene for sitt sjuende ritt.

Nytt av året er at årets ritt vil gå i mer tettbebygde strøk. På den måten får rittet større oppmerksomhet, og håpet om plussgrader er også større når rytterne ikke oppholder seg like mye i fjellet.

- Det er mange nyheter. Jeg ser fram til å sykle Tour of Norway. jeg gleder meg ekstra til Lillehammer og Oslo. Det blir også spennende med Asker og avslutningen der, sa Edvald Boasson Hagen, som la til at han var fornøyd med alle etappene som ble presentert.

I fjor var etappen til Rjukan på 211 kilometer den lengste i Tour of Norways historie. I år er det ingen etapper over 200 kilometer.

Til Oslo

Rittet fra 17. til 21. mai avsluttes i Oslo med en 153 kilometer lang etappe. For første gang i historien er Tour of Norway innom hovedstaden.

- Vi har jobbet med dette i flere år. Det har vært et ønske, og nå har vi endelig landet et opplegg. Det blir en kjempeflott etappe. Ikke minst fra Moss, som var vertskap for innlagt spurt i fjor. Et fantastisk folkeliv. De vil lage en kjemperamme for starten av etappen, sa teknisk direktør for rittet, Anders Eia Linnestad.

"Champs-Élysées-følelse"

Fra Moss vil etter hvert rytterne nærme seg Ekeberg. Derfra går det videre mot Gamlebyen før rittet avslutter i Dronning Eufemias gate, like ved Operaen.

- Der er det to store gater hvor det skal kjøres fire runder. Det gir en Champs-Élysées-følelse, sa Linnestad.

- En kjempeartig rute. I tillegg til at mål- og startby er i store byer. Dette blir en folkefest, oppsummerte Kurt Asle Arvesen.

Etappene:

17. mai: 1. etappe: Hønefoss – Asker (169 km)18. mai: 2. etappe: Eidsvoll – Brumunddal (194 km)19. mai: 3. etappe: Hamar – Lillehammer (192 km)20. mai: 4. etappe: Lillestrøm – Sarpsborg (192 km)21. mai: 5. etappe: Moss ­– Oslo (153 km)

