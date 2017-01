Tennisstjerne fikk takkebrev av syk balljente

Episoden som utspilte seg under fjorårets utgave av Australian Open skapte overskrifter verden rundt. Underveis i franske Tsongas annenrundekamp ble franskmannen plutselig oppmerksom på en balljente som kjempet med tårene.

Tennisstjernen gikk resolutt bort for å høre med jenta hva som var galt, og tilbød henne så en støttende og omsorgsfull arm ut av banen. Ett år senere røper franskmannen at jenta, Giuliana, har sendt ham et ektefølt takkebrev.

- Kjære Mr. Jo-Wilfried Tsonga. Jeg vil benytte anledningen til å si takk for at du hjalp meg ut av banen under annenrundekampen. Jeg vet ikke om du husker meg, men jeg er jenta du geleidet av banen, heter det i innledningen av brevet.

- Jeg vil også gjerne benytte muligheten til å beklage for de gangene du ba om ballen, og jeg ikke ga deg den eller la merke til deg, lyder det videre.

Balljenta Giuliana forklarer problemene som rammet henne i den australske heten.

- Jeg hadde pådratt meg et virus jeg ikke var klar over, og det førte til at jeg ble svimmel og uvel. Det påvirket også synet og hørselen min, skriver balljenta.

- Jeg beklager at jeg ikke klarte å gjennomføre pliktene mine som balljente etter de høye standarder som var forventet, heter det videre i brevet.

Tsongas hjelp var kjærkommen.

- Tusen takk for den vennligheten du viste meg. Jeg setter stor pris på at du så at jeg trengte hjelp, og at du var snill nok til å hjelpe meg av banen, skriver Giuliana.

Det var tennisstjernen selv som gjorde brevet offisielt ved å tvitre et bilde av det nylig.

- Tusen takk for brevet ditt, Giuliana, skrev franskmannen.

Tsonga er klar for kvartfinale i årets Australian Open. Der møter han Stan Wawrinka.

(©NTB)