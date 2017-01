Ryan og Jones sendte Falcons til finale

Ryan har hatt en fantastisk sesong som kan ende med MVP-heder og klubbens første tittel. Søndag leverte quarterbacken 392 pasningsyards og fire touchdownpasninger. I tillegg løp han inn et touchdown.

Jones slet med en vond tå, men lot seg ikke stoppe. Han omsatte Ryans pasninger i 180 yards og to touchdown. Etter 24-0 ved halvtid punkterte han kampen på spektakulært vis nesten fra start i 3. periode. Han tok imot en pasning fra Ryan, ristet av seg en Packers-forsvarer, dyttet vekk en annen og løp inn seks nye poeng, et spill på til sammen 73 yards.

Et skaderedusert Packers-forsvar fant ingen måte å stoppe NFLs mestscorende angrep, og Falcons er i Superbowl for annen gang. Første gang var for 18 år siden og endte med tap. Klubben venter fortsatt på sin første tittel.

Bråstopp

Packers tok seg til sluttspill ved å vinne sine seks siste grunnseriekamper og fulgte opp med to sterke sluttspillseirer, begge etter strålende spill av quarterback Aaron Rodgers. Søndag virket Rodgers menneskelig. Han kastet riktig nok tre TD-pasninger da laget startet opphentingen, men så også en pasning ende i hendene på en motspiller.

Søndagens semifinale var siste kamp på Georgia Dome, som har vært Falcons' hjemmebane siden 1992. Den skal rives og erstattes av en ny stadion til 1,5 milliarder dollar (12,7 milliarder kroner).

71.000 elleville tilskuere feiret hjemmeseieren som sendte Falcons til Superbowl i Houston om to uker. Baseballklubben Atlanta Braves' tittel i 1995 er den eneste byen har tatt i en av de store idrettene. Ryan og Jones planlegger å endre på det.

Motstander i Superbowl blir vinneren av søndagens andre semifinale mellom New England Patriots og Pittsburgh Steelers.

(©NTB)