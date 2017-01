Ruud ønsker seg drømmefinale

Veteranduoen har en gyllen sjanse til å ta seg til finale i Grand Slam-turneringen, da både verdensener Andy Murray og verdenstoer Novak Djokovic overraskende har røket ut. Federer ble kvartfinaleklar etter 3-2-seieren mot Kei Nishikori, mens Nadal vant 3-1 (6-3, 6-3, 4-6, 6-4) i sett mot franske Gaël Monfils mandag.

- Jeg tror for Nadal og Federer kan møtes i finalen, slik de spiller nå. Jeg tror mange tennisfans går rundt og håper på det. Det ville vært utrolig gøy. En drømmefinale, sier Ruud til NTB.

Wawrinka og Raonic

Selv røk den norske tenniskometen ut i kvalifiseringsfinalen til turneringen. Likevel følger han nøye med. Han har fire favoritter til å nå finalen.

- Stan Wawrinka og Milos Raonic, i tillegg til Nadal og Federer, sier Ruud.

- Hvem håper du vinner?

- Nadal har alltid vært et idol for meg. Det hadde vært ekstra kult å se ham vinne, innrømmer 18-åringen.

Både Nadal (30) og Federer (35) har begynt å dra på årene, spesielt sistnevnte. Likevel tror Ruud at duoen holder det gående en stund til.

- Federer har begynt å bli gammel, men han har fortsatt hurtighet og utholdenhet i kroppen. Det så man da han slo Kei Nishikori over fem sett i åttedelsfinalen. Han spiller på rutine. Jeg tror både han og Nadal har et par år til i seg, sier Ruud.

Psykologisk overtak

Ender det med drømmefinale i Australia, tror Ruud at idolet har et overtak. Nadal har nemlig vært klart best innbyrdes. Spanjolen har vunnet 23 av 34 spilte oppgjør i proffsirkuset mot sveitseren, ifølge atpworldtour.com.

- Nadal har hatt et overtak på Federer, og jeg tror det betyr en del mer enn det man skulle tro. Federer tenker nok litt på statistikken når han går ut på banen i kamper mot Nadal. Det gir Nadal et psykologisk overtak, mener 18-åringen.

- Blir det de to i finalen, må nok Federer "lurespille" litt i de tre første settene for å slå Nadal. Men alt kan skje, sier Ruud.

Selv er han hjemme i Norge en liten uke til. Så venter Davis Cup for Norge mot Latvia. Denne uken venter imidlertid et utenomsportslig høydepunkt for 18-åringen.

- Jeg skal prøve å ta lappen. Vi får se hvordan det går. Mange av vennene mine har strøket, men jeg håper jo på å klare det, sier Ruud humrende.

(©NTB)