Northug forbannet etter Falun-vraking

Petter Northug var ikke blant de 20 utøverne på listen over uttatte løpere til rennene i Falun førstkommende helg.

- Uttaket er gjort med utgangspunkt i at vi skal ha et best mulig grunnlag til VM-uttaket, sier landslagssjef Vidar Løfshus til NTB.

- Men han hadde lyst?

- Ja, og vi ser ikke enkelt forbi det. Det er klart det betyr noe. Det viser uansett at han er motivert for å gå skirenn. Resultatene sa kanskje noe annet i helgen, men han følte at kroppen responderte bra etter høyden. Jeg har veldig tro på at han finner formen.

I Northug-leiren er de ikke fornøyde med mandagens uttak.

- Petter er ikke skuffet. Han er forbannet, sier trener Stig Rune Kveen til NRK.

- Det betyr at vår plan røk. Planen var å gå i Falun. Den røk, og det er kjedelig, fortsetter Kveen.

Landslagsledelsen var forberedt på reaksjoner.

- Jeg ønsker ikke å kommentere uttalelsene som har kommet etter uttaket. At det kommer reaksjoner må vi alltid regne med, sier sprinttrener Arild Monsen til NTB.

- Det er klart det hadde vært ønskelig å gjennomføre planen for Petter, men vi har sett på resultatene og det store bildet. Da har vi endt opp med dette uttaket, sier Monsen.

Lite aktuelt med NM-sprint

Mandagens vraking betyr at 31-åringen trolig ikke får gått en sprintkonkurranse før han skal forsvare VM-gullet i Lahti. Det er nemlig lite aktuelt å gå sprinten i NM på Lygna.

- Petter ønsker ikke å gå sprinten i NM fordi det er dagen før 30 kilometer skibytte. Og det er hans mulighet til å kvalifisere seg til denne distansen i VM, har Kveen tidligere uttalt overfor TV 2.

Løfshus ser gjerne at Northug går sprinten i NM, men skjønner at belastningen kan bli for stor. På spørsmål om de igjen kan begå en tabbe ved å ikke høre på Northugs ønske, svarer landslagssjefen følgende:

- Hvis han leverer i VM, har han nok en gang bevist at vi tok feil. Jeg er forberedt på at vi kan ta feil. Hadde jeg sittet med fasiten kunne jeg vært mer selvsikker. Dette er en konklusjon vi har kommet fram til sammen med Tor Arne (Hetland, allround-trener) og Arild (Monsen, sprinttrener).

Mulig 30 km

Northug er heller ikke tatt ut til 30-kilometeren i den svenske skibyen. Der vil han få muligheten dersom noen melder forfall.

Trønderen gikk to renn i helgen. På Sjusjøen lørdag ble det 26.-plass, mens han i Uglarennet i Trondheim søndag ble slått av Johannes Høsflot Klæbo. Ved begge anledninger stakk langrennskongen rett til skogs uten å snakke med pressen.

Falun-helgen er den siste med verdenscuprenn før VM-laget blir tatt ut under NM på Lygna 2.-5. februar. Andre sterke navn som Pål Golberg og Ola Vigen Hattestad er heller ikke tatt ut til sprinten.

- Det var en tung beskjed å gi til Golberg som leder sprintcupen, medgir Monsen.

Disse er tatt ut til rennene:

Menn, sprint: Emil Iversen (Varden), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk/Hauger), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Eirik Brandsdal (Kjelsås), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen).

30 km klassisk fellesstart: Sjur Røthe (Voss), Hans Christer Holund (Lyn), Pål Golberg (Gol), Didrik Tønseth (Byåsen), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Emil Iversen (Varden), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Niklas Dyrhaug (Tydal).

Kvinner, sprint: Marit Bjørgen (Rognes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Kathrine Harsem (Varden), Mari Eide (Øystre Slidre), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Heidi Weng (Bul).

15 km klassisk fellesstart: Bjørgen, Flugstad Østberg, Caspersen Falla, Uhrenholdt Jacobsen, Marthe Kristoffersen (Varden), Harsem, Weng.

