NFL: Brady til karrierens sjuende Superbowl

I Superbowl LI (51) venter Atlanta Falcons som vant mot Green Bay Packers tidligere søndag.

Steelers var inne i en sterk rekke på ni seirer, men skuffende forestillinger av viktige spillere som Antonio Brown og quarterback Ben Roethlisberger, samt skade på Le'Veon Bell, gjorde at Patriots og Brady igjen blir å se i Superbowl.

New England tok umiddelbart tak i kampen, men klarte ikke å skaffe seg en større ledelse enn 17-9 ved halvspilt kamp. Annen omgang ble imidlertid en maktdemonstrasjon fra Brady og co. Spesielt forsvaret var bunnsolid, og kampen var i realiteten over på stillingen 33-9 i tredje kvarter.

Brady har vunnet Superbowl fire av de seks gangene han har fått muligheten. For 39-åringen er finaleplassen også en revansj etter fjorårets "Deflategate" som førte til at han ble utestengt i fire kamper.

Superbowl spilles 5. i Houston, Texas. Lady Gaga skal stå for pauseunderholdningen.

