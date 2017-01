Hviterussiske padlere feilaktig utestengt fra OL

CAS opphevet mandag utestengelsen av padlerne, som ikke fikk deltatt i Rio de Janeiro i fjor sommer. Det var det internasjonale padleforbundet (ICF) som i juli utestenge padlerne i ett år.

CAS slår i sin avgjørelse fast at det ikke fantes tilstrekkelige beviser for at utestengelsen var berettiget.

Det var under en treningsleir i Frankrike i april i fjor at fransk politi fant flere ulovlige og prestasjonsfremmende medikamenter under en razzia. 17 utøvere ble dessuten dopingtestet i forbindelse med razziaen i den hviterussiske leiren.

I fem av tilfellene viste testene spor av den prestasjonsfremmende hjertemedisinen meldonium. Det er det samme stoffet som flere russiske utøvere, blant andre tennisstjernen, Maria Sjarapova er blitt utestengt for.

Dopingprøvene var derimot ikke tilstrekkelige som bevis for CAS.

Det er fra voldgiftsretten i Lausanne varslet en utdypende forklaring på avgjørelsen i nær framtid.

