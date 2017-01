Boasson Hagen: - Har et greit forhold til Kristoff

Norge lå meget godt an i VM i Doha i oktober, men da det skulle avgjøres klarte ikke Kristoff og Boasson Hagen å samarbeide. Kristoff anklaget lagkompisen for å bryte lagtaktikken og kjøre for seg selv i spurten. Forholdet var anspent i etterkant, men nå ser Boasson Hagen framover.

- Det ble litt bråk etter VM, det ble det. Jeg og Alexander har ikke hatt så mye kontakt, men vi har et greit forhold. Vi snakket ikke daglig før, og det gjør vi ikke nå heller, innleder Boasson Hagen overfor NTB.

- Er det fortsatt sure miner?

- Jeg tenker framover. Jeg håper ikke Alex har det (sure miner), jeg håper det har roet seg litt for han også. Jeg håper vi er bra venner framover. Det er lenge igjen til VM, svarer rudsbygdingen.

Maner til samarbeid

Landslagssjef Stig Kristiansen er også opptatt av at de to norske sykkelstjernene må se framover.

- Begge har uoppfordret sagt at samarbeid er eneste løsning. Alexander og Edvald prater greit sammen. Jeg forventer ikke at de skal dele rom under VM i Bergen, men det har de aldri gjort uansett. Jeg er trygg på at vi finner den beste måten å kjøre som et lag på i VM, sier Kristiansen til NTB.

Han skjønner at folk er opptatt av konflikten som oppsto mellom Kristoff og Boasson Hagen.

- Det er det de fleste spør om. Dette er det beste jeg kan svare: Jeg forstår frustrasjonen til Alexander, at opptrekket feilet med tanke på det vi hadde planlagt. Samtidig skjer det feil i toppidretten hele tiden, sier Kristiansen.

- Se på Kjetil Jansrud i helgen. Han er verdens beste i utfor, men gjorde noen småfeil. Dermed ble han nummer 15. Edvald kan være verdens beste opptrekker, men nøler han et sekund, så blir det feil. Slik er toppidretten, legger landslagssjefen til.

Tror på begge

Mesterskapet i Bergen går i september i år. Kristiansen mener både Kristoff og Boasson Hagen har gode sjanser til å hevde seg.

- På hver sin måte har de en like stor sjanse. Tenker man løypeprofil, så kan man kanskje si "Edvald først". Samtidig må man ikke glemme at Alexander har gjort fantastiske løp i Milano-Sanremo og Flandern rundt. I krevende endagsritt kan man aldri "regne vekk" Alexander, sier Kristiansen.

- Vi må sørge for å gjøre jobben like godt denne gangen, tilføyer han.

VM-håp

Kristiansen ser stort fram til VM foran det norske sykkelpublikummet.

- Det blir utrolig spennende med et VM på hjemmebane. Når man tenker ordentlig på det, så blir man litt nervøs. Det liker jeg. Da skjerper man seg litt ekstra, sier landslagssjefen.

- Blir det norsk gulljubel i Bergen?

- Jeg føler at vi har typer som kan være med å kjempe om heder og ære, ja. Det er holdningen i alle løp, sier Kristiansen.

Boasson Hagen er klar på hva en VM-triumf vil bety for ham.

- Alle syklisters drøm er å vinne VM. Det hadde vært utrolig stort å klare det. Samtidig blir det uansett stort å delta i et VM på hjemmebane, sier Boasson Hagen.

