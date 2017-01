Azemi klar for Maccabi Haifa

Ifølge Avisa Nordland er klubbene enige om overgangssum. Kun papirarbeidet i FIFA gjenstår før Azemi er spilleklar for sin nye klubb.

- Vi er blitt enige med Maccabi etter gode og grundige forhandlinger. Det var interesse fra flere klubber, men vi ble enige med Maccabi Haifa. Vi føler at dette er riktig, ønsker Azemi lykke til videre og takker for innsatsen han har gjort for klubben, sier Glimt-direktør Bjørn Tore Hansen.

Ifølge Avisa Nordland får Glimt rundt 4 millioner kroner for spissen.

Azemi scoret elleve mål for Glimt sist sesong, men det var ikke nok til å berge Bodø-laget fra nedrykk til 1. divisjon.

(©NTB)