VM: Keeperhelten vil stoppe Norge - igjen

Det er en motstander som har gitt Norge mye trøbbel opp gjennom årene, men denne norske utgaven er til gjengjeld bedre enn noen gang.

- Vi vant som et lag denne gangen. Vi jobbet så hardt. Nå skal vi feire med en god middag og kanskje, kanskje en øl, sa Ungarns keeperhelt Roland Mikler til NTB.

Han har spilt flere gode kamper mot akkurat Norge opp gjennom årene.

- Ja, minnene mine mot dem er bra, men nå klarer jeg ikke å tenke så mye på det. Jeg er utslitt, sa han.

Sikre

- Det blir Danmark, var gjennomgangstonen hos det norske laget under pressemøtet søndag.

Trener Christian Berge var den mest klare av alle. Ingen i den norske leiren kunne se for seg annet enn en naboduell.

Danskene falt som kjempefavoritter. Ungarn ble bare nummer fire i sin pulje innledningsvis i VM.

Danmark fikk en svak start på kampen og fikk aldri spillet til å sitte skikkelig. I tillegg var ikke keeper Niklas Landin så god som tidligere i VM.

Medalje?

Norge blir favoritt mot Ungarn, og laget til Christian Berge kan være en times spill unna en VM-semifinale.

Da vil også Norge være sikret spill om medaljer. Bronsekampen går lørdag og finalen søndag.

Ungarn er et solid lag, men langt fra noen å være skremt over. Ungarerne utnyttet et Danmark uten den rette rytmen og seiret smått sensasjonelt.

Nedtur

Danmark vant OL i sommer, men kort etter hjemkomst sa treneren, islendingene Gudmundur Gudmundsson, at han ville gi seg etter VM.

Det var stridigheter i den danske troppen under OL, men det ga likevel seier.

VM ble en kjempenedtur for de medaljevante danskene. Nå kan Norge ta over føringen også i herrehåndballen i Norden.

