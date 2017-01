Ungarn-legende: - Norge et komplett lag

- Jeg tror kampen mot Norge blir mye som denne mot Danmark. Den skandinaviske håndballen er markant i verden, sier Nagy til NTB.

Den 2,08 meter høye bakspilleren har spilt på toppnivå i nesten to tiår. Han var usikker for VM, men er på beina - om enn ikke like god som før.

Nagy var blant annet lagkompis med Frode Hagen og Glenn Solberg i Barcelona en gang i tiden.

- Norge har dobbeltdekning på hver plass, er meget gode i forsvar og har en virkelig god keeper. Det er et komplett mannskap. Det av lagene som har dagen, vil nok vinne, sier Nagy.

