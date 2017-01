Solberg avgjorde i Race of Champions

Den tidligere rallyføreren klarte ikke å ta seg til kvartfinalen i den individuelle konkurransen, som regnes som den mest prestisjefylte, på lørdag, men avgjorde racet mot USA ved å slå Scott Speed i den tiende og siste av ti dueller.

- Jeg merket at det var litt press. Men Scott sa til meg at han kom til å slå meg, og da tenkte jeg: "okay – du kan prøve", sier Solberg til arrangørens nettsted.

- Jeg var fokusert og kjørte på i ekte rallystil, og det fungerte veldig bra. Jeg var veldig fornøyd da jeg klarte det. Det er fantastisk å komme fra kalde Norge hit til Miami. Det har vært utrolig å kjøre i en baseballarena. Atmosfæren var fantastisk.

Vettel-show

Formel 1-fører Sebastian Vettel sørget egenhendig for at Tyskland stakk av med seieren i nasjonskonkurransen. Fordi lagkamerat Pascal Wehrlein skadet seg i en krasj lørdag, måtte Vettel kjøre samtlige åtte race for Tyskland, og han vant dem alle.

På vei mot finalen slo han ut Jenson Button og David Coulthard fra tittelforsvarer Storbritannia, Petter Solberg og Tom Kristensen fra Team Nordic. I semifinalen mot Colombia stoppet han Juan Pablo Montoyas seiersrekke på ni strake løp.

I finalen slo han de amerikanske brødrene Kurt og Kyle Busch.

Trøst

- Det største trofeet kjørte vi om på lørdag, og da jeg ikke vant det, ønsket jeg å sørge for at jeg ikke måtte reise hjem tomhendt, sa Vettel.

- Vi kjørte ikke mot hverandre, så vi vet ennå ikke hvem den beste Busch er. Men vi vet at Vettel kan slå to Busch'er på én dag, sa Kurt Busch.

(©NTB)