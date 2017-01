Scoring og skadesmell for Hegerberg-søstrene

Den norske fotballstjernen, som nylig fikk Gullballen og ble Årets kvinnelige utøver under Idrettsgallaen i Hamar, sendte Norge i ledelsen 1-0 i det 26. minutt mot England, noe som også ble resultatet. Ti minutter etter scoringen ba Hegerberg selv om å bli byttet ut.

- Det er ingen fare med henne, sier Sjögren til NTB på telefon fra La Manga.

- Hun kjente litt til en hamstring på trening lørdag, men var helt fin før kampen. Vi var enige om at hun skulle gi beskjed om hun ikke kunne spille. Ada gjorde en bra jobb de 30 minuttene hun spilte og ble matchvinner. Det er ingen skade, det var bare for å være på den sikre siden.

Hegerberg-kombo

Vinnermålet kom etter samarbeid mellom Hegerberg-søstrene. Storesøster Andrine slo frisparket, Ada stusset ballen i mål i duell med Englands keeper.

- Om de har en "connection" fordi de er søstre, det vet jeg ikke, men de laget et fint mål i dag og er to veldig gode fotballspillere, så det er klart vi vil få stor glede av samarbeidet deres, sier Sjögren.

Også Andrine Hegerberg forlot banen før slutt. 23-åringen fikk en ball i ansiktet.

- Det gikk bra, men det kan ha vært en lett hjernerystelse, sier Sjögren.

To seirer

Sjögren har innledet jobben som landslagssjef for de norske kvinnene med to sterke seirer mot Sverige og England. Mot England var Norge best i første omgang, mens det engelske laget jaget utligning etter hvilen.

Likevel var Norge nærmest scoring også i annen omgang da et innlegg fra Ingrid Moe Wold traff innsiden av stolpen og spratt ut.

- Nå har vi møtt to land som er foran oss på FIFA-rankingen. Vi skal være fornøyde med at vi vinner kampene, men vi har fortsatt mye å jobbe med, sier Sjögren.

Nå forlater de norske spillerne La Manga og reiser til sine respektive klubber. Neste oppgave for landslaget i oppkjøringen til EM-sluttspillet i Nederland er Algarve-turneringen i begynnelsen av mars.

(©NTB)