Nordbotten og Solevåg fikk et løft

Ingen av dem var inne blant de aller beste etter første omgang, da begge gjorde feil, men de hevet seg i finaleomgangen i slalåmrennet. Nordbotten var 2,11 sekunder bak vinneren Marcel Hirscher, mens Solevåg var 2,47 sekunder bak.

- Jeg var fornøyd med at jeg fikk en veldig god start i annenomgangen min. Da skapte jeg bra fart som jeg dro med meg ned det første henget. I mellompartiet fikk jeg ikke helt den flyten jeg hadde håpet, selv om jeg kjørte stabilt greit, forklarte Nordbotten til NTB om kjøringen sin.

- Jeg satset bra nederst, slapp på med det jeg hadde og fikk med mye fin fart over mål. Men det var utfordrende og ikke lett å kjøre her. I første omgang gjorde jeg to store feil, men også da viste jeg at jeg har farten inne. Nå har jeg kjørt bra veldig lenge, så det er virkelig gøy å få til litt. Nå må jeg bare snart klare å sette to skikkelig gode omganger, sa Oslo-gutten.

- Jeg har alltid trivdes bra i denne bakken, og det kan være noe av forklaringen på at det går bra for meg her. Dessuten kjører jeg bra i januar. Det er mye folk og god stemning her, og det hjelper meg også.

Oppmerksomhet

På en dag da Henrik Kristoffersen var uheldig og kjørte ut midtveis ned i trassen i første omgang, ble det større oppmerksomhet på de andre norske kjørerne. Leif Kristian Haugen endte som nummer fire, mens Nordbotten og Solevåg sørget for at det var tre norske blant de 12 beste.

- Slik tingene er for meg nå, tar jeg imot den plasseringen jeg klarer. Det var en rolig annenomgang, der jeg klarte å bygge det gradvis opp nedover, men kjøringen ble nok litt for fin, og derfor gikk det ikke fort nok, sa Solevåg til NTB.

- Jeg må bli råere og tøffere, men må ta det steg for steg. Dette var i alle fall et skritt i riktig retning, forklarte han videre.

Oppladning

Det er nytt renn i Schladming tirsdag, men slalåmgutta blir i Østerrike en periode framover.

- Nå blir vi igjen her i Kitzbühel for å trene fram til neste lørdag. Deretter blir det en periode hjemme med litt hvile, før vi starter oppkjøringen mot VM, sa Sebastian Foss Solevåg til NTB.

- Etter tirsdagens renn i Schladming blir det en rolig periode med mye trening, og etter hvert en ny oppladning inn mot VM, sa Nordbotten.

(©NTB)