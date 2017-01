Mikkelsen best i WRC2 i Rally Monte-Carlo

Årets første VM-rally ble avviklet uten norske deltakere i den gjeveste klassen, men Mikkelsen imponerte til tross for langt mindre hestekrefter og support enn han ville hatt hvis fortsatt hadde hatt et fabrikksete. Han vant sin klasse med 3.25 minutter foran tsjekkeren Jan Kopecky. Totalt var han 9.32 minutter bak den suverene vinneren Sebastien Ogier.

Sammen med kartleser Anders Jäger kjørte han for Skoda Motorsport i WRC2-klassen i VM-åpningen og innfridde målet om å vinne sin klasse.

Vanskelig

- Det har vært et vanskelig løp, kanskje det vanskeligste jeg noen gang har kjørt i Monte-Carlo. Forholdene har vært svært krevende. Derfor er det ekstra godt å fullføre med seier. Jeg følte imidlertid at vi hadde kontroll fra start til mål. Vi økte ledelsen fra dag til dag, og avsluttet med ganske god avstand til nummer to, sier Andreas Mikkelsen i en pressemelding.

Selv om nordmannen med kartleser Jäger var suverene fra første meter, forteller 27-åringen at han tok det meget forsiktig under de krevende forholdene.

- Vi har kjørt ”midt i veien” og har ikke hatt en eneste hendelse i løpet av helgen, understreker Mikkelsen.

Ogier vant

Ogier overtok ledelsen i rallyet da Thierry Neuville fikk problemer på lørdagens siste fartsprøve. Belgieren ledet inntil han punkterte, traff en gjenstand ved veien og ødela hjulopphenget. Han ble stående en halv time og var ute av dansen.

Til sist vant Ogier 2.15 minutter foran finske Jari-Matti Latvala. Ott Tänäk fra Estland, som er lagkamerat med Ogier i Ford, måtte nøye seg med tredjeplass etter å ha pådratt seg 50 sekunders tidsstraff søndag.

Fjorårsvinner Ogier tok sin 39. seier i et VM-rally. Han er også ute etter sin femte VM-tittel på rad. Ogier byttet til Ford etter at Volkswagen la ned sin VM-satsing.

