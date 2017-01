Leverkusen brøt forbannelse mot Jarstein

Hjemmelagets Ömer Toprak sendte Leverkusen i ledelsen etter tolv minutter, før Calhanoglu doblet ledelsen fra krittmerket. Det var lagets første straffesparkscoring på fem forsøk denne sesongen.

Rett før pause reduserte Valentin Stocker for bortelaget, som stilte med begge sine nordmenn, Jarstein og Per Ciljan Skjelbred, fra start. To minutter før slutt drepte Calhanoglu kampen da han satte inn 3-1 på en volley.

- Det føles veldig godt. Jeg er veldig lettet, og glad for målene, men det viktigste er at vi vant kampen, sa Calhanoglu, som også ble spurt om hvordan det var å ta lagets straffespark etter så mange mislykkede forsøk.

- Jeg følte jo litt press, men vi har trent på det, og jeg vet at jeg kan score på straffespark.

Skjelbred ble byttet ut i det 87. minutt for Hertha Berlin, rett før 3-1-målet.

- Vi slapp inn to mål på dødballsituasjoner. Vi gjorde en godkjent bortekamp, men dessverre klarte vi ikke å ta ett poeng. Nå må vi se på hva vi kan gjøre bedre, sa Hertha Berlin-trener Pal Dardai.

Leverkusen ligger på 8.-plass i Bundesliga, mens Hertha Berlin falt til en 5.-plass etter søndagens tap.

(©NTB)