Larrivée avgjorde ishockeyfest

En sponsor hadde sørget for gratis adgang til Hamars storstue, og det var fulle tribuner da rivalene møttes. Vålerenga ledet lenge etter Martin Laumann Ylvens scoring i 1. periode, men storspill av hjemmekeeper Oskar Östlund holdt vertene inne i kampen.

I siste periode utlignet Larrivée på pasning fra Petteri Nummelin, og da samme kombinasjon ordnet seiersmålet, holdt taket på å løfte seg.

På Larrivées seiersmål 6.38 minutter før slutt fikk til og med Östlund notert en assist.

- Når 6005 mennesker stiller seg opp og jubler, får man frysninger, sa målvakten til Hamar Arbeiderblad.

Utvisninger avgjorde

Martin Rønnild pådro seg matchstraff i midtperioden, men lagkameratene kom seg unna fem minutter i undertall uten baklengsmål.

I stedet gjorde Larrivée 1-1 i overtallsspill, og 2-1-målet kom idet nok et overtallsspill var over. Vålerengas fjerde og femte utvisning i kampen ble dermed skjebnesvangre for oslolaget.

Larrivée gjorde nylig comeback etter å ha mistet en stor del av sesongen på grunn av en smell han fikk i hodet i en treningskamp. Canadieren er like målsulten som. Allerede i comebackkampen noterte han tre mål og to assist.

Tett

Med seieren tok Storhamar seg opp i ryggen på Vålerenga. De er nummer fem og seks på tabellen.

Lillehammer har 3.-plassen etter sin 5-2-seier borte mot Manglerud Star søndag. Brett Cameron scoret de to siste målene for gjestene.

Bare seks poeng skiller mellom Lillehammer og Storhamar.

