Kurtovic scoret 19 mål for Larvik

Dermed scoret hun alene nesten like mange mål som hele Oppsal-laget. Kurtovic scoret sine 19 mål på 21 avslutninger. Ni sekunder før slutt prøvde hun å sette inn sitt 20. mål og lagets 40., men keeper reddet.

Rekord er ikke Kurtovics målfest. Heidi Løke scoret i sin tid hele 24 ganger i en og samme kamp.

Larvik tok sin 12. seier på like mange kamper og strammet ytterligere grepet om serieledelsen. Samtidig viste laget gryende form foran mesterligaens hovedrunde, som innledes kommende helg med bortekamp mot CSM Bucuresti.

Vipers Kristiansand nyttet sjansen da Glassverket og Byåsen i helgen var opptatt med EHF-cup og inntok 2.-plassen med 35-22-seier borte mot Sola. Kari Brattset førte an med ni scoringer, og det gjorde ikke stort at Tonje Nøstvold scoret 10 for hjemmelaget.

Vipers er seks poeng bak Larvik, ett foran Glassverket og tre foran Byåsen. De to sistnevnte spiller onsdag.

Stabæk var også i målhumør søndag og vant 32-23 borte mot tabelljumbo Rælingen.

(©NTB)