Kul fjerdeplass for krigeren Haugen

Haugen var verken skuffet eller bitter over at han misset sin aller første pallplassering med svært liten margin. Han valgte heller å se positivt på karrierens beste verdenscupplassering.

- Det er jo ikke det at jeg ikke er god nok, tydeligvis, så nå er det bare å fortsette å krige. Det er kult å bli nummer fire i Kitzbühel, for det betyr jo at man er en ganske god slalåmløper. De fire hundredelene jeg var fra pallen tapte jeg nok helt på slutten, for jeg kjente at det ikke var helt optimalt. Det er sånt som skjer når man pusher og kjemper med det en har, sa Haugen til NTB.

Han lå på femteplass etter første omgang og kjørte seg opp en plass, men bakfra kom Marcel Hirscher, og han var det ingen som kunne gjøre noe med. Også briten Dave Ryding og russeren Alexander Khorosjilov snek seg inn foran nordmannen.

- Det var en veldig bra start i denne finaleomgangen. Så gikk det litt tid på slutten. Jeg følte at jeg klarte å angripe og pushe 100 prosent. Det var litt på kanten her og der, men slik skal det være, forklarte Haugen om kjøringen sin i annen omgang.

Ingen overraskelse

Haugen fulgte med på Hirschers løp i annen omgang på monitoren ved start, og han kunne raskt se at østerrikeren kjørte optimalt. Haugen fortalte derfor at han ikke var overrasket over at han ikke var foran Hirscher i mål, men han var fornøyd med kjøringen sin likevel, for han klarte å krige skikkelig som han hadde bestemt seg for.

- Nå har jeg vist at jeg har farten og kan angripe. Så gjelder det å ha stang inn, og det gikk på mange måter min vei i dag. Har jeg marginene enda mer med meg, så skvetter jeg fort opp på pallen, sa Leif Kristian Haugen.

- Overrasket over Dave Ryding?

- Nei, jeg var ganske trygg på at Ryding kom til å kjøre seg inn på pallen, for han gjør sjelden feil og kjører utrolig godt på ski. Derfor var jeg verken overrasket eller skuffet over å bli nummer fire, slo nestoren i det norske slalåmlaget fast.

Gir ikke opp storslalåm

Leif Kristian Haugen var noen millimeter og en liten hekt fra en topplass i slalåmrennet i Wengen for en uke siden. Fire fattige hundredeler skilte ham fra seierspallen i Kitzbühel. Det forteller at han begynner å bli en svært habil og stødig slalåmkjører.

- Retter du alt fokus mot slalåm nå?

- Nei, men nå tenker jeg slalåm før Schladming. Deretter blir det fokus på storslalåm igjen, for selv om det har gått bra i slalåm i det siste, ser jeg fortsatt på meg selv som en større utfordrer til topplassene i storslalåm enn slalåm. Men jeg trener like mye på begge disiplinene, sa Haugen.

Han fortalte også hvorfor den store framgangen i slalåm har kommet i det siste.

- Det er langsiktig og hardt arbeid som gjør at det løsner for meg i slalåm nå, forklarte han.

-Er du blitt medaljekandidat i slalåm i St. Moritz-VM etter dette?

- Alle som er inne blant de 30 beste i slalåm kan vinne medalje i VM. Jeg tenker ikke på det, men er innstilt på å angripe og se hva det kan holde til, sa Leif Kristian Haugen til NTB før han forlot Kitzbühel for denne gang. Tirsdag kjører han kveldsrenn i slalåm i Schladming et par timers biltur unna.

