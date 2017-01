Berge og Ajer debuterte

Tidligere Vålerenga-spiller Berge kom inn ved pause for Genk i 1-0-seieren over Eupen i belgisk toppserie.

- Jeg er veldig happy. Litt ut av det blå fikk jeg beskjed om at jeg skulle inn. Jeg fant rytmen med en gang og tok tempoet. Treneren var veldig glad og ga meg noen varme håndtrykk med mye latter og glede, meldte han etter kampen i en SMS til VG.

Han fortalte at treneren særlig skrøt av farten hans.

Det var Berges seriedebut for Genk. Tidligere fikk han noen minutter i cupkampen mot Oostende.

Ajer, som er utleid fra Celtic, spilte hele kampen på stopperplass da Kilmarnock tapte 0-1 for Hamilton i den skotske cupen. Et straffespark rett før slutt avgjorde kampen mellom de to bunnlagene i eliteserien.

Ifølge Nettavisen gjorde Ajer en god kamp.

(©NTB)