Rekord-Rooney reddet United-poeng

José Mourinho og hans mannskap så ut til å gå på sitt første tap på 13 kamper i bortekampen mot Stoke, men ble reddet av innbytter Wayne Rooney som smelte inn 1-1-målet på frispark fire minutter på overtid. Det var 31-åringens 250. mål i Manchester United, noe som betyr at han har slått rekorden til Sir Bobby Charlton.

Manchester United har vist storform i vinter, og selv om utligningen kom sent, skulle nok manager Mourinho gjerne sett at laget fikk med seg mer enn bare ett poeng.

Fra tribunen fikk Sir Alex Ferguson se laget i sitt hjerte misbruke sjanse etter sjanse. United har ikke slått Stoke siden den skotske manageren ga seg tilbake i 2013. Oppgjøret på Old Trafford siste høst endte 1-1.

Pieters-scoring

Manchester United skapte mest og vant skuddstatistikken 12-1 de første 45 minuttene, men omgangens eneste mål var det Stoke som sto for. Peter Crouch vant hodeduellen mot Chris Smalling, før ballen endte opp hos Erik Pieters. Den offensive venstrebacken klemte til mot mål fra skrå vinkel, og ballen gikk via Juan Mata og David de Gea og i mål.

Mata burde utlignet da han ble spilt fri foran mål av Zlatan Ibrahimovic drøye ti minutter senere, men skuddet fra fem meter gikk håpløst over. Det samme gjorde et forsøk fra Henrikh Mkhitaryan, mens et hardt skudd fra Paul Pogba etter et hjørnespark ble reddet mesterlig av Stoke-keeper Lee Grant.

Rashford og Rooney

I jakten på en utligning kastet Mourinho inn Marcus Rashford, Jesse Lingard og Wayne Rooney.

De to førstnevnte innbytterne misbrukte sine sjanser, før Rooney sendte et frispark fra skrå vinkel i krysset på overtid.

