Ramos satte Real Madrid på vinnersporet igjen

Storklubbens rekordrekke på 40 kamper uten tap i ulike turneringer tok slutt med to strake tap mot Sevilla og Celta i serie og cup. Lørdag var Real Madrid tilbake på vinnersporet og trygget serieledelsen.

Klubbens tilhengere viste imidlertid tegn til utålmodighet da de tidlig i oppgjøret pep mot Cristiano Ronaldo. Superstjernen, som rasket med seg det meste av priser og titler i 2016, har fått en treg start på 2017 og misset stygt alene med keeper tidlig i kampen.

- Noen ganger har man problemer, og da trenger man tilhengernes støtte, sa trener Zinedine Zidane poengtert.

- Jeg vil ikke kritisere fansen, for de betaler mye for å se oss. Men med så mange kamper og mange skader, trenger spillerne å føle tilhengernes kjærlighet noen ganger. Det gjelder treneren også.

Skader

Marcelo haltet av banen med en lårskade i første omgang, og Luka Modric måtte også ut med skade fire dager før returkampen mot Celta i cupen.

Gjestenes Chori Castro hadde et stolpeskudd på 0-0, men ti minutter før pause raget Ramos høyest i lufta og stanget inn et hjørnespark fra Toni Kroos. Åtte minutter senere noterte midtstopperen sitt åttende mål for sesongen, men han burde nok vært vinket av for offside da han satte inn et frispark fra Kroos.

Málaga venter fortsatt på sitt første poeng under trener Marcelo Romero, som overtok da Juande Ramos overraskende trakk seg i desember. Laget viste kvaliteter på Santiago Bernabéu og skapte ny spenning da Juanpi satte inn en keeperretur fra Keylor Navas.

Stygg miss

Carlos Kameni holdt på å slippe inn et fryktelig tabbemål på motsatt side av banen da et tilbakespill rullet under foten hans, men Málaga-keeperen greide å løpe opp ballen og stoppe den. Han nektet også Ronaldo scoring på returen.

Ronaldo måtte se sitt beste forsøk treffe stolpen, og bare en god redning Navas på et forsøk fra Castro nektet Málaga poeng.

I en annen kamp lørdag vant Espanyol 3-1 over Granada med mål av José Antonio Reyes, Pablo Piatti og Marc Navarro.

(©NTB)