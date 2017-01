Ogier leder, Mikkelsen mot seier i WRC2

Årets første VM-rally avvikles uten norske deltakere i den gjeveste klassen, men Mikkelsen har så langt sørget for at de øvrige WRC-bilene har vært spurver i transedans. Han leder klassen med over tre minutter til gode på nærmeste konkurrent.

- Det har vært en veldig fin dag. Vi hadde en god ledelse etter fredagens etappe og har prøvd å passe på den så godt som mulig. Vi har klart å øke ledelsen uten at vi har tatt noen sjanser, sier Mikkelsen i en pressemelding.

- Vi har kjørt med innsiden av hodet hele veien, noe som er veldig viktig.

Sammen med kartleser Anders Jäger kjører han for Skoda Motorsport i VM-åpningen og ser ut til å innfri målet om å vinne sin klasse. Etter 13 av 17 fartsprøver er de nesten tre og et halvt minutt foran tsjekkiske Jan Kopecky.

Ogier til topps

Totalt i rallyet er Mikkelsen på 7.-plass. Thierry Neuville imponerte tidlig i rallyet og ledet i sin Hyundai da bilen punkterte på venstre bakhjul og ble stående på lørdagens siste fartsprøve.

Ogier, som hadde vært 51 sekunder bak, kunne dermed overta ledelsen. Ott Tänäk klatret til 2.-plass og er 47 sekunder bak Ogier før siste dag. Jari-Matti Latvala er på tredjeplass.

Fjorårsvinner Ogier har kurs mot sin 39. seier i et VM-rally. Han er også ute etter sin femte VM-tittel på rad. Ogier byttet til Ford etter at Volkswagen la ned sin VM-satsing.

Morsomt

Store deler av løpet foregår under vekslende forhold mellom tørr asfalt, snø og is. På lørdagens siste prøve var det tørr asfalt mer eller mindre hele veien.

- Det ble en morsom prøve, der vi fikk føle hvordan bilen egentlig er å kjøre. På snø og is får vi ikke den følelsen, sa Mikkelsen.

