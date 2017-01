Jansrud og Kilde skuffet – Paris suveren

Paris kjørte inn til tiden 1.55,01 etter en sterk avslutning i over 140 km/t og slo landsmann Peter Fill, som vant det tilsvarende rennet i fjor. De to italienerne så hvordan utfordrer etter utfordrer mislyktes i den krevende bakken, før to franskmenn splittet duoen.

Valentin Giraud Moine tok andreplassen, 0,21 sekunder bak Paris, mens Johan Clarey var 0,33 bak den italienske vinneren og ble nummer tre.

Mens verken Kjetil Jansrud eller Aleksander Aamodt Kilde fikk det til å stemme, overrasket Adrian Smiseth Sejersted da han kjørte inn til en sterk 15.-plass. 22-åringen hadde god hastighet gjennom hele bakken og var tydelig fornøyd ved målområdet etter karrierebeste i et utforrenn verdenscupen.

Skuffet Jansrud

Kjetil Jansrud jaktet sin første utforseier i Kitzbühel siden triumfen i 2015, men fikk det ikke til å stemme i den isete monsterbakken. 31-åringen fikk med seg brukbar hastighet ut av et av de første og mest utfordrende hengene, men pådro seg flere feil nedover i bakken. I avslutningen fikk han slag på skiene og kjørte inn 1,78 sekunder bak daværende leder Peter Fill. Det ble til slutt en skuffende 36.-plass.

- Jeg tror det ble litt rotete overalt. Jeg synes jeg kjører et bedre løp enn på trening, men får ikke med meg noe særlig fart. I tillegg gjør jeg noen blundere, sa Jansrud til NRK etter løpet.

- Det er vanskelig å analysere, men nå har vi hatt forhold som jeg liker tidligere i sesongen, og dette er noe helt annet. Det er veldig isete. Det er mest meg som ikke får det til.

Kilde beste norske

Heller ikke Aleksander Aamodt Kilde maktet å skape norsk jubel i det prestisjefylte rennet, som gikk uten kneopererte Aksel Lund Svindal. 24-åringen slet i likhet med Jansrud med å finne flyten og hadde et rufsete løp. I mål var Kilde 0,36 sekunder raskere enn landsmannen, men 1,82 bak Paris.

- Når du sklir i første porten er du egentlig sjanseløs. Det er en kjedelig følelse når du kjører nedover. Det er en erfaring – is er vanskelig, fortalte Kilde, som ble nummer 24.

Flere av forhåndsfavorittene ble offer for kreftene i Kitzbühel-bakken. Sveitsiske Beat Feuz ledet med sju tideler på Paris, men kjørte ut i et av de siste hengene. Max Franz, som vant det forrige utforrennet i verdenscupen, mistet den ene skien tidlig i sitt løp.

Søndag er det slalåm i Kitzbühel.

