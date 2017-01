City rotet bort seieren i toppkampen

Pep Guardiola hadde god grunn til å være misfornøyd etter lørdagens storkamp i Premier League. Laget hans skapte mange sjanser og var i føringen, men skuslet bort seieren og to viktige poeng i toppstriden.

Etter to raske mål av Leroy Sané og Kevin De Bruyne tidlig i annen omgang, så City ut til å styre mot en etterlengtet opptur. Tottenham hang i tauene de første 50 minuttene, men jobbet seg tilbake i kampen takket være Dele Allis redusering etter en snau time.

I det 77. minutt dukket innbytter Son Heung-min opp og berget uavgjort. Tottenham er dermed uten tap på sine sju siste kamper og er fortsatt serieleder Chelseas nærmeste utfordrer.

Snytt

City har fått mye kjeft de siste ukene, men mot Spurs var vertene påskrudd. Det var helt fortjent da Sané sendte de lyseblå i føringen i det 49. minutt. Tyskeren ble servert ballen og satte den enkelt i tomt mål etter en mislykket hodeklarering fra Hugo Lloris.

Tottenham-kapteinen havnet i trøbbel da Kevin De Bruyne sendte en god ball i bakrom. Sané var årvåken og tok Lloris på halvdistanse.

Fem minutter senere kom en enda større blemme fra Lloris. Franskmannen så ut til å ha full kontroll da han fanget Raheem Sterlings innlegg, men ballen fikk en lei sprett og glapp ut av Lloris' keeperhansker. De Bruyne trillet lett inn 2-0.

Tottenham er blant lagene som oftest plukker poeng etter å ha havnet under. Lørdag demonstrerte de liljehvite igjen at laget nekter å gi opp selv når det ser bekmørkt ut. Dele Alli tente håpet med sitt harde hodestøt etter 57 minutter.

20-åringen scoret på et glitrende innlegg fra Kyle Walker. Som så mange ganger før fikk Spurs uttelling for sitt svært giftige backspill.

Offside

Med under et kvarter igjen følte Manchester City seg snytt for et straffespark da Walker delte ut en dytt idet Sterling var i ferd å avslutte innenfor 16-meteren. Rett etterpå gikk Tottenham i angrep og gjorde 2-2. Fra 15 meter skjøt Son Heung-min ballen i lengte hjørne.

I sluttminuttene trodde nysigneringen Gabriel Jesus at han hadde frelst City da han satte ballen i nettmaskene fra kort hold. Innbytteren jublet ellevilt, men forsto etter hvert at han var avvinket for offside.

Før pause hadde City full kontroll, men som så ofte før klarte ikke de lyseblå å utnytte sjansene sine. Pablo Zabaleta kom til to store sjanser, men den argentinske høyrebacken var langt fra treffsikker.

Tottenham var på sin side lenge helt ufarlig. Gjestene la om formasjonen to ganger før City tok ledelsen etter pause.

Manchester City ligger på femteplass med sine 43 poeng, mens Tottenham er serietoer med tre poeng mer.

