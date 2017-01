Johansson falt - øvrige nordmenn kvalifisert

Johansson landet på 121 meter, men den ene skien skar ut og Søre Ål-hopperen gikk over ende. Det så ikke ut til at Johansson pådro seg noen skade i det som så ut som et ukonsentrert fall.

De øvrige norske hopperne tok seg greit videre. Tom Hilde var best av de norske som måtte kvalifisere seg. Asker-hopperen landet på 125 meter. 131,5 poeng holdt til tiendeplass. Med 124,5 meter og 130,2 poeng ble Anders Fannemel nummer 12.

Johann André Forfang hoppet 122 meter. Det holdt til 18.-plass med 125,8 poeng. Andreas Stjernen leverte et middels hopp. 121,5 meter og 122,1 poeng holdt bare til 20.-plass for Sprova-hopperen.

Joachim Hauer er tilbake i verdenscupen, men er et stykke unna toppformen. 118,5 meter og 120,5 poeng ga 23.-plass. Best av dem som måtte kvalifisere seg var Stephan Leyhe fra Tyskland med 131 meter og 142,1 poeng.

Kamil Stoch var best av de forhåndskvalifiserte hopperne med 128,5 meter. Daniel-André Tande fra Kongsberg fulgte halvannen meter bak.

Det er lagkonkurranse i Zakopane lørdag, mens den individuelle konkurransen går søndag.

(©NTB)