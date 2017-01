Haugen: Facetime-pappa med mye selvtillit

Han legger ikke skjul på at han ser fram til å gjenta godkjøringen i både Kitzbühel kommende søndag og i Schladming to dager senere, men da skal det holde i to omganger.

- At jeg kjørte så bra i førsteomgangen i Wengen er bare positivt. Selvsagt skal jeg ikke legge skjul på at det var irriterende da jeg hektet i finaleomgangen, men det er sånt som skjer. De beste gjør det hele tiden. Jeg gjorde en pilotfeil, men det har ingenting med innstillingen å gjøre, forklarer Leif Kristian Haugen til NTB.

- Det er klart positivt å kunne klare å legge seg som nummer to i det selskapet det var snakk om der. Det betyr at jeg er på rett vei og kjører godt på ski, legger han til.

Med familien på hjul

Han har reist rundt i Europa en periode med familien på hjul. Vanligvis er han mye borte hjemmefra og karakteriserer seg selv som en "Facetime-pappa" for lille Olav på åtte måneder, men nå har kona Marthe og lillegutten vært med en periode. Det er positivt for alle.

- De har vært med og til stede i de rennene jeg har gjort det bra. Nå skal de bli med helt til Schladming. Det er også klart at de skal til VM, så jeg ser svært positivt på tiden som kommer, sier Haugen.

Han er ikke blant dem som starter tidligst i slalåm, men det bryr han seg ikke så mye om lenger, for han vet at det ikke er avgjørende for å hevde seg på topp.

- Jeg får mye selvtillit, og nå vet jeg at det er mulig å hevde meg fra et sent nummer. Slik er det når det er kaldt og fine forhold som vi opplever nå, forteller han.

Spark i riktig retning

Haugen har kjørt flere gode enkeltomganger i år. Det har vært omganger som har vist at han kan spise kirsebær med de aller beste. Han var på vei til å sikre sin aller første pallplass i Wengen, men så var ikke centimeterne på hans side, og det endte med hekt.

- Jeg har fått trent på det nivået jeg må ha for å hevde meg i verdenscupen, og når jeg i tillegg har opparbeidet mye selvtillit og kan slippe meg løs, ja, da er hastigheten min høy nok til å være med i toppen, forteller han til NTB.

Han har forventninger til rennet i Kitzbühel søndag, men samtidig ser han også fram mot VM i St. Moritz, sesongens store mål.

- Det blir mye trening inn mot VM, men det kan hende jeg tar med et europacuprenn eller to. Foreløpig tenker jeg ikke mye på VM, for det er jo fortsatt noen uker unna, sier han.

Men sesongen til nå har gitt ham nødvendig selvtillit og "guts" til å overgå seg selv. Det er det ingen tvil om.

- Nå har jeg fått troen på at det kan holde til noe stort, og det har gitt meg i et spark i riktig retning, slår Leif Kristian Haugen fast overfor NTB.

