"Berg-og-dalbane-sesong" for Nordbotten

- Jo, det har gått litt opp og ned for meg til nå i år. Det startet veldig bra i Levi i november med tiendeplass. Det fortsatte med noe bra og noe som ikke var fullt så godt. Problemet mitt har vært at jeg ikke har fått til å kjøre to gode omganger i renn. Hastigheten er der, så det gjelder å få ut det jeg er god for når det gjelder som mest, sier Jonathan Nordbotten til NTB.

Han legger ikke skjul på at han ser fram til rennene i Kitzbühel og Schladming. Forberedelsene gjør han unna sammen med de andre norske slalåmløperne i Hinterreit, noen mil fra Kitzbühel.

- Jeg gleder meg til de rennene vi står foran nå i Kitzbühel og Schladming. Det er mange folk og stor stemning, og det er i slike renn det går opp for oss hvor stor idretten vår er. Det er stas, forteller Oslo-gutten.

Han legger ikke skjul på at han trives i traseene og at det er ekstra gøy å kjøre. Også Nordbotten har VM som mål, og opplegget for den siste VM-oppkjøringen er i ferd med å bli spikret.

- Det blir en del trening, men også en del avslapning fram til VM. Det gjelder først og fremst for Solevåg og jeg som ikke skal kjøre i Garmisch-Partenkirchen. Det ligger også an til en god treningsperiode like før VM, men det er lenge til vi kommer dit, så det tenker jeg ikke så mye på ennå, sier Jonathan Nordbotten til NTB.

