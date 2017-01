80.000 tilskuere - kun 25.000 får se hopprennet

25.000 tilskuere inne på arena sørger for en enorm stemning. Men det er langt flere på utsiden av hopparenaen.

Kanskje kommer så mange som 80.000 tilskuere, selv om bare 25.000 av dem slipper inn i selve hoppanlegget.

- Stemningen mangler sidestykke blant mye i idretten, sier Bråthen.

- Det er vel ikke noe sted i hoppsporten som skaper mer stemning, selv om jeg også har Planica (Slovenia) helt der oppe, sier sportssjefen.

Han er selv på plass i hoppgale Polen.

- De har vunnet hoppuka, leder verdenscupen (Stoch) og gjør en av sine beste sesonger noensinne. Dette blir helt rått, sier Bråthen.

Bedre enn fotball?

Raw Air, den nye norske hoppturneringen etter ski-VM i Lahti, håper å skape litt av den samme stemningen.

- Vi får bare trøkke på. Det er mange polakker i Norge, vi trenger all hjelp fra ekspertene på dette området, sier Bråthen med et smil.

- Det er liten tvil om at den stemningen som er her nede er god trening før ski-VM. Hjemme ville man vel kalt dette heksegryte, sier sportssjefen.

- Hva er best av fotball og hopp?

- Ingenting slår "You'll Never Wal Alone" på The Kop (Anfield). Og ingenting slår trykket i Zakopane, sier Bråthen diplomatisk.

- En kombinasjon hadde vært lekkert, ler sportssjefen.

Han er selv ivrig Liverpool-fan, men sliter med å rangere sin egen idrett (hopp) opp mot stemningen på favorittlagets sagnomsuste hjemmebane - og lander heller trygt på uavgjort.

