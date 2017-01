Tre valgt inn i baseballens Hall of Fame

Raines klatret over grensen på 75 prosent det 10. og siste året han var valgbar, mens Rodriguez ble valgt inn på første forsøk. For Bagwell var alle gode ting sju.

Puertoricanske "Pudge" Rodriguez sto på stemmeseddelen til 336 av de 442 stemmeberettigede baseballjournalistene (76 prosent). Bare en gang tidligere er en mottaker valgt inn i første forsøk. Det var legenden Johnny Bench.

Rodriguez spilte 21 år i Major League, for seks ulike klubber. Han var på allstarlaget 14 ganger og ble 13 ganger kåret til beste defensive spiller i sin posisjon. Han var MVP (mest verdifulle spiller) i American League i 1999. Selv om det defensive var hans styrke, samlet han flere basegivende treff (2844) enn noen annen som hovedsakelig var mottaker, og han slo flere enn 300 homeruns.

- Jeg har ikke ord. Det er den beste telefonoppringning jeg har fått noen gang, tvitret Rodriguez.

Endelig for Raines

Raines spilte også for seks klubber, fra 1979 til 2002, og spesialiserte seg på å slå først i sitt lag. Han kom på base sterke 38,5 av gangene og stjal 808 baser (femte flest i historien). Etter å ha kommet til kort i avstemningen ni ganger var det hans tur siste år før han ville falt ut av lista.

Sluggeren Bagwell spilte hele sin 15-årige karriere for Houston Astros. Han noterte ni sesonger med over 30 homeruns og åtte med over 100 innslåtte poeng. Han var MVP i National League i 1994.

Kasteren Trevor Hoffman, i sin tid en av de mest dominerende avløserne, var veldig nær med 74 prosent og velges trolig inn neste år. Vladimir Guerrero nådde 71,7 prosent.

Dopingduo klatrer

Årets avstemning var ellers gode nyheter for Barry Bonds og Roger Clemens, som hittil har vært langt unna å velges inn på grunn av sin tilknytning til dopingskandaler. På rent sportslige kriterier ville begge vært selvskrevne. Clemens klatret fra 45 til 54,1 prosent av stemmene, Bonds fra 44 til 53,8. Begge er valgbare i fem år til, og nå tyder mye på at de til slutt vil slippe inn.

De tre nye vil formelt innvies i Hall of Fame i Cooperstown under en seremoni 30. juli. Da hedres også mangeårig MLB-sjef Bud Selig og klubblederen John Schuerholz, som tidligere ble valgt inn av en gruppe som vurderer dem som har jobbet for baseballsporten utenfor banen.

