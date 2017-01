Tennis: Wozniacki slet med sikten, men gikk videre

Kampen ble preget av sterk sol og Wozniacki slet med sikten. Dansken gjorde fem dobbeltfeil og servet ikke inn et eneste serveess, men gikk likevel videre etter 6-1, 6-3 mot kroatiske Vekic.

-Jeg fikk henne til å bevege på seg og hadde gode returer. Jeg kunne servet bedre, men generelt gikk det bra, sa hun og fortalte om solforholdene på hovedarenaen Rod Laver Arena.

- Det er litt annerledes å spille på Rod Laver, for det er litt vanskelig å se på grunn av solen. Jeg kunne simpelthen ikke se noe fra den ene siden. Jeg var overrasket over at hun (Viker) kunne se noe, sa dansken.

Piotr Wozniacki, som er Carolines far og trener, er ikke helt fornøyd med at datteren lot seg affisere av solen.

- I dag var det helt annerledes fra første kamp. Caroline lot seg irritere av solen. Hun må fokusere mer på sitt eget spill, sa han og la til.

- Hun begynner å tenke for mye på andre ting enn det som skjer på banen. Det kan hun ikke gjøre hvis hun skal kontrollere kamper.

Wozniacki møter britiske Johanna Konta i tredje runde. Konta er seedet som nummer ni og vant oppvarmingsturneringen i Sydney forrige uke.

