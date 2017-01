Større forventninger og større press for fornøyd Kilde

- Jo, jeg har merket at det er større forventninger i år, for det er mye mindre meldinger etter en fjerdeplass nå enn det var i fjor, men det er naturlig. Det er slik det bør være, for jeg har jo skrudd opp forventningene mine selv også. Nå blir jeg faktisk litt skuffet over en fjerdeplass. Det er litt rart å si det, men det er likevel slik det er, røper Kilde til NTB.

Han er kommet vel i gang med sesongen og er ganske fornøyd med tingenes tilstand. Nå er det Kitzbühel som står for døren og om bare drøye 14 dager starter VM i St. Moritz.

- Jeg vil si at jeg har hatt en sesongåpning etter forventningene. Det har vært bra, og jeg er veldig fornøyd med utforresultatene så langt. Det er blitt en sjette- og en niendeplass, og det er der jeg står akkurat nå. Målet er å steppe opp enda et steg og nå pallen. I Super G gikk det litt trådt i det første rennet, men jeg visste at farten var inne, noe jeg fikk vist i Val Gardena, for der var jeg knapt bak Kjetil Jansrud, forteller han videre.

- Jeg føler jeg ligger der, i sjiktet rundt de tre beste, slår Kilde fast med stor selvsikkerhet.

Ung og uerfaren

Han har vært med noen år som læregutten til Svindal og Jansrud og begynner å bli voksen, men han sier selv han fortsatt har mye å lære.

- Det gjelder for meg å stabilisere meg i toppen. Jeg kan ikke regne med å være på pallen hver gang. Jeg er ung og fortsatt litt uerfaren. Det er mye jeg har å jobbe med framover, forklarer unggutten fra Lommedalen.

Han fikk et ekstremt tøft og vanskelig møte med Die Streif denne vinteren, for med en litt uheldig ranking måtte han finne seg i å være prøveklut for hele verdenseliten i den første gjennomkjøringen.

- Jeg er ranket som nummer ti, noe som gjør at jeg må starte som nummer en. Det var tøft i dag, i det første treningen, sier han.

- Det var ekstremt glatt i dag. Det var klink is og vanskelig å få feste. Det var utfordrende. Det må jeg kompensere med skarpere kanter og trykke på enda mer i svingene. Så mye mer er det ikke å gjøre, forklarer han videre.

- Er dette forhold du mestrer?

- Jeg synes det er greit, men man må ha skarpe kanter for ikke å skli for mye. Det gjelder ikke å glippe, for det er ubehagelig, legger han til.

Lett løype

Aleksander Aamodt Kilde sier at super G-løypa i Kitzbühel er lett, men det er også problemet, for den tillater ikke at det blir gjort feil.

-Målet mitt er å komme inn blant de ti beste i utfor. Det er mål nummer én. I super G har jeg bare 18.-plass som det beste fra tidligere, så der må jeg ta meg sammen litt, forklarer han.

Kilde forklarer også hvorfor det slette super G-traseen er problematisk for ham og de fleste andre.

- Jo, løypa i super G er lett, men det er også problemet, for en liten feil setter meg langt bak. Det er viktig å kjøre perfekt for å lykkes, sier han to dager før super G-en skal kjøres i Die Streif.

Han er også lei seg for at Svindal plutselig ble borte, men er optimist på treningskameratens vegne.

- Det var kjedelig at Aksel ikke er med nå. Han er viktig og leverer alltid når vi er på tur. Han er ved godt mot, så vi gleder oss til han er tilbake igjen. Han har ikke kjørt sitt siste renn, slår Kilde fast Fast i Kitzbühel.

(©NTB)