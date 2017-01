Sejersted manner seg opp for hver Kitzbühel-start

- Jeg må manne meg opp hver gang jeg kjører her. Jeg har kjørt så mye nå at jeg vet det er mulig å komme velberget til mål, men det er vanskelig. Det er tøft. Det gjelder bare å gjøre det beste ut av det de to minuttene det tar å komme seg fra toppen til bunnen av løypa, sier han til NTB.

Han legger ikke skjul på at det er med spesielle følelser han er med i verdenscupen i Kitzbühel, i ei løype han har tenkt på gjennom hele livet sitt som alpinist.

- Det er veldig spesielt å kjøre her, og jeg må innrømme at dette er en trasé jeg har tenkt mye på i veldig mange år, innrømmer han.

- Jeg kjørte europacup her for noen dager siden og gjorde det bra. Det ga meg litt ekstra trening, så det er noe jeg kan dra nytte av. Samtidig er det en påkjenning å kjøre noen ekstra runder her, men totalt sett er det positivt. Det har gjort meg mer trygg, forklarer Adrian Smiseth Sejersted, broren til Lotte med samme etternavn.

-Hva er målet ditt med denne sesongen?

- Målet i år har vært å forbedre rankingen min. Å komme meg innenfor de 30 beste på den listen. Jeg synes jeg har gjort det bra i år. Jeg er i alle fall fornøyd, forteller Adrian Smiseth Sejersted til NTB.

