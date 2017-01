Schmid hyller verdenscuplederen

Tyske Frenzel (28) har vært i storform så langt denne sesongen. Søndag sikret han seg sin sjette seier for sesongen i Val di Fiemme. Veteranen Jan Schmid (33) er full av beundring.

- Frenzel er verdens beste, det har han vært i mange år. Han har ingen svakheter, sier Schmid til NTB.

- Jarl Magnus (Riiber) er best i hoppbakken, men Frenzel er nesten like god. Og han er best i sporet. Har han en litt svak dag i bakken, gjør han opp for det i sporet og motsatt, legger 33-åringen til.

Schmid er likevel klar på at tyskeren kan slås, både i verdenscup og i Lahti-VM.

- Men da må man være på topp. Man må være blant de fem beste i bakken og i løypa for å vinne, mener veteranen.

Schmid har hatt en tung sesong så langt, men får sjansen i verdenscupen igjen i franske Chaux-Neuve til helgen. Slik vurderer han lagets prestasjon så langt denne sesongen:

- Tyskerne har tatt et steg ifra denne sesongen. Jørgen (Graabak) har vært bra, men litt ustabil. Espen Andersen har vært veldig bra. Vi rutinerte har slitt litt mer, innrømmer Schmid.

