Norge snudde til seier i Sjögren-debuten

Svenske Sjögren, som fem dager før jul ble ansatt som Roger Finjords erstatter, fikk dermed en god start i sin nye jobb.

Det norske laget framsto i det hele tatt positivt i privatlandskampen på La Manga, som markerte første etappe i oppkjøringen til sommerens EM-sluttspill i Nederland.

- Jeg er veldig fornøyd med hvordan spillerne har tatt til seg de ideene og tankene vi ønsker å spille etter. Vi har kun hatt tre treninger så langt, og sånn sett skal de ha honnør for den prestasjonen de leverer i dag, sa landslagssjef Sjögren til NTB etter kampslutt.

- Hva betyr det å starte med en seier?

- Det gjør ting litt lettere, og gir et løft i treningsarbeidet. Vi vet at vi er et godt lag, men vi må jobbe på og alle må innse at det kreves en hard jobb og dedikering for å lykkes, sier Sjögren.

Minde avgjorde

Sverige åpnet best og tok ledelsen etter 20 minutters spill torsdag. Et godt innlegg havnet på hodet til Sofia Jakobsson, som headet ballen i bue over Norges keeper Ingrid Hjelmseth.

De norske jentene brukte bare ett minutt på å slå tilbake. Røa-spiller Lisa-Marie Karlseng Utland, som fikk sjansen som venstreving i Norges 4-3-3-formasjon, lobbet inn utligningen.

Målet som til slutt avgjorde kampen kom også før pause. 27 minutter var spilt da Lyon-stjernen Ada Hegerberg kom seg rundt på venstrekanten og slo ballen inn i feltet. Der satte Kristine Minde inn 2-1 via en svensk forsvarsspiller.

Minde spiller til daglig i svenske Linköping, klubben Norges ferske landslagssjef Martin Sjögren forlot da han takket ja til tilbudet fra Norges Fotballforbund. Minde bidro sterkt til at gamlesjefen på klubblaget fikk en strålende start som landslagssjef.

Med til historien hører det at Sverige var svært nær utligning i sluttminuttene. Katrin Schmidt kom til avslutning etter et unødvendig norsk balltap på egen halvdel, og kun en meget god inngripen fra keeper Hjelmseth avverget scoring på det gode skuddet som fulgte.

- De første 45 minuttene var veldig bra fra vår side. I annen omgang blir vi satt under litt større trykk, da Sverige ble mer aggressive i sitt forsvarsspill, oppsumerte landslagssjef Sjögren.

England neste

Møtet med Sverige var den første av to kamper for det norske laget under treningsleiren på La Manga. Søndag er England motstander i Spania.

Norge spiller åpningskampen i sommerens EM-sluttspill mot vertsnasjonen Nederland. Den går 16. juli. Det betyr at landslagssjef Sjögren har temmelig nøyaktig et halvt år på forberedelsene som skal gjøres til mesterskapet.

Den åtte dager lange La Manga-samlingen er svenskens første mulighet til å sette sitt stempel på det norske laget.

I mars samler Sjögren igjen spillertroppen til den tradisjonsrike Algarve-turneringen i Portugal. Der skal de norske jentene ut mot Island, Japan og Spania.

