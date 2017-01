Henrik Kristoffersen er "happy", men mister ikke bakkekontakten

Men han tenker på det, og etter fire seirer og en tredjeplass i årets fem slalåmrenn i verdenscupen er selvtilliten på topp. Det sjette rennet som var sesongens første, i Levi, kjørte han ikke. Han innrømmer da også at han føler seg "happy".

- Jo, det går fint og fort for meg om dagen, selv om jeg ikke var så veldig fornøyd med det jeg gjorde på treningen her i dag. Men slik er det bare; ikke alle dager er like bra. Det blir noen dager innimellom som ikke er like lette som andre, sier Kristoffersen til NTB.

Vi møtte ham på trening i Hinterreit, en times biltur fra Kitzbühel, der slalåmløperne oppholder seg mens fartsfantomene kjører utfortrening i Die Streif.

- Generelt er jeg veldig "happy" om dagen. Jeg kan jo ikke klage altfor mye når det har gått så bra som det har gjort i det siste, selv om det alltid er noe å rette på, legger Kristoffersen til.

Han sier at det selvsagt betyr mest for ham å prestere på topp i rennene. Målet om å se grønne tall på resultattavlene når han kommer til mål er der hele tiden, men han vet også at det koster.

- Jeg har aldri noen garanti for at det skal fortsette slik, så det er nødvendig å stå på og trene. Men jo, det er gått veldig bra den siste tiden; ingen tvil om det, slår han utvetydig fast.

Hardt arbeid

Kristoffersen kjørte fantastisk i fjor og sikret seg seks seirer og en annenplass. Han ligger an til å gjøre det minst like bra denne sesongen. Vi spør om han kan si noe om forskjellen på seg selv fra i fjor til i år.

- Forskjellen når det gjelder meg fra i fjor til i år er ikke så veldig stor, men forhåpentlig kjører vi alle litt raskere på ski. Årsaken til at det går så bra for meg nå, skyldes ikke annet enn hardt arbeid fra A til Å. Det er ikke mer spesifikt enn som så, mener unggutten fra Rælingen.

- Det gjelder også å ta de riktige valgene som kanskje ikke virker så veldig kule der og da, men som kan bli det i framtiden. Dessuten får jeg betalt for målbevisst og hardt arbeid fra jeg var liten gutt, sier han videre.

- Er det mulig å kopiere prestasjonen fra i fjor med seier i Kitzbühel og Schladming?

- Jeg tror ikke jeg skal ha forventninger om å gjøre akkurat det samme som i fjor, da jeg vant her i Kitzbühel og fortsatte på samme måte i Schladming to dager etter. Det er det bare to løpere som har klart før meg. Det finnes ikke noe større, så jeg har derfor ikke noen forventninger å kunne kopiere det. Men jeg håper og tror jeg skal kunne kjøre bra på ski, og så lenge jeg oppfyller det målet, vil jeg være fornøyd, sier en litt ydmyk Kristoffersen til NTB.

Stort

Han legger ikke skjul på at det er like stort for ham som slalåmkjører å vinne i Kitzbühel som det er for fartsløperne å vinne det spektakulære utforrennet.

- Jo, både her i Kitzbühel og Schladming er det like spesielt for oss slalåmkjørere å vinne som det er for fartskjørerne. Å få med seg trofeet hjem fra Kitzbühel er utrolig gøy. Nå har jeg to, en i sølv og en i gull, og jeg skal ikke nekte for at det er stort, forteller verdens beste slalåmkjører.

- Det nærmer seg VM, blir det "full gass" fram til mesterskapet starter?

- Jeg kommer helt sikkert til å kjøre alle verdenscuprennene fram mot VM i St. Moritz som er tre-fire uker unna. Likevel kommer jeg til å bruke hodet litt i forhold til hvor mye trening jeg kommer til å legge opp til, forklarer han.

- Foreløpig tenker jeg ikke mye på VM. Det dukker opp bare når dere journalister snakker om det. Jeg tar mesterskapet i St. Moritz litt som det kommer, legger Kristoffersen til.

Han forklarer også litt om hvordan han tenker før VM.

- Jeg kommer til å ta en treningsperiode før VM, men det kommer av at det ikke er noen renn. Jeg har også planer om å slappe av litt og samle ekstra med overskudd før VM. Det blir kanskje lagt inn et par ekstra fridager, forteller han til NTB.

Han har brent seg litt på at han er blitt sliten mot slutten av de forrige sesongene, og det håper han å unngå i år.

(©NTB)