Flesjå starter profflag

Hun har vært frontfigur i Merida siden 2002, men etter forrige sesong ble laget lagt ned. Nå tar olympiamesteren sitt eget profflag.

- Jeg starter mitt eget lag sammen med Stians Sport og Merida Taiwan Internasjonalt og da kan vi ha stort fokus på det sportslige uten for mange kokker involvert, sier Flesjå til Dagbladet.

I sommer blir 43-åringen eneste aktive utøver i laget, men det kan forandre seg fort.

- Vi åpner for flere potensielle og lovende unge ryttere her i Norden og det kan bli et spennende prosjekt på sikt, og vi har Merida Norge og Merida-importør Stian Sport i ryggen, sier hun.

Veteranen skal også prøve seg i VM på landevei i Bergen til høsten.

