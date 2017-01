Sport Bild: - Xabi Alonso gir seg

Det vanligvis pålitelige ukebladet oppgir ingen kilder for opplysningen, men hevder å vite at klubbledelsen allerede har begynt å planlegge for livet etter Alonso.

Døren holdes åpen inntil videre i håp om at den spanske veteranen lar seg overtale til å signere en ny avtale. Hans nåværende kontrakt løper ut 30. juni.

For trener Carlo Ancelotti er Alonso en svært viktig mann. 35-åringen spilte for ham også i Real Madrid.

Midtbanespillerens planlagte karriereslutt kan bety at to lederskikkelser forsvinner fra Bayern-garderoben i sommer. Lagkaptein Philipp Lahm vurderer også å legge opp.

Xabi Alonso har i sin karriere blant annet vunnet mesterligaen to ganger (med Liverpool og Real Madrid), EM to ganger og VM en gang (med Spania). Med Bayern har han så langt vunnet to seriemesterskap og en cuptittel.

