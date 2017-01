Sky Sports: United-spiller klar for Lyon

Det melder Sky Sports. Den britiske TV-kanalen hevder å kjenne til at klubbene er enige om en overgangsavtale som med maks uttelling vil gi United 21,7 millioner pund, tilsvarende rundt 225 millioner kroner.

Manchester United skal også ha sikret seg en klausul i avtalen som åpner for at Depay kan kjøpes tilbake –samt prosenter ved et eventuelt videresalg.

Dersom overgangssummen skal ende på 225 millioner kroner, må Lyon kvalifisere seg for mesterligaen og Depay signere en ny kontrakt med den franske storklubben, melder Sky Sports.

United-manager José Mourinho har tidligere uttalt at han ville la den nederlandske landslagsspilleren forlate klubben dersom det rette budet kom. Nå er altså salget en realitet.

Everton har også vært interessert i 22-åringen, men Depay skal være interessert i å komme seg vekk fra Premier League.

Midtbanespilleren kom til Manchester fra PSV Eindhoven i 2015, men har kun spilt åtte minutter for Premier League-klubben siden slutten av oktober. Totalt har han åtte opptredener denne sesongen.

United betalte angivelig 25 millioner pund, tilsvarende 260 millioner kroner, da Depay ble hentet til Old Trafford.

