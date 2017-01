NFF utelukker ikke midlertidig landslagssjef

Norges Fotballforbund inviterte pressen til frokostmøte på Ullevål stadion onsdag i etterkant av tirsdagens forbundsstyremøte. En av sakene på agendaen var naturlig nok status rundt ansettelse av ny norsk landslagssjef for herrer.

- Nå er vi i fasen hvor vi er ferdig med å kartlegge en håndfull kandidater, og vi ser hvem som er interessert i realitetsforhandlinger med oss. Det er en utfordrende prosess og det er krevende, sier Terje Svendsen til NTB.

Det jobbes fortsatt med å finne en erstatter for Per-Mathias Høgmo, som gikk av som norsk landslagssjef i november. Norges neste landskamp er møtet med Nord-Irland i VM-kvalifiseringen 26. mars.

EM I 2020

- Vi håper å få på plass en langsiktig løsning for landslaget innen den tid, men det er vel så viktig at vi tenker langsiktig og bruker den tiden vi trenger for å få plass den løsningen. Vi har ikke satt noe tidsfrist eller premisser for den jobben, forklarer Svendsen.

- Også er det sånn at vi bare må erkjenne at det finner noen teoretiske løsninger for at vi kan kvalifisere oss til VM, men vi må tenke langsiktig. Vi har et ungt og spennende landslag. Det er masse spennende spillere på landslaget og i bakteppet av landslaget, så EM i 2020 vil være viktig. Vi må ikke gjøre noe i morgen, legger han til.

Fotballpresidenten utelukker dermed ikke en midlertidig løsning.

- Det vil jeg ikke utelukke. Det er den fasen vi skal inn i nå som vil avgjøre om noe sånt kan skje, sier han.

Utlendinger på listen

Han vil ikke kommentere detaljer rundt kandidatene.

- Jeg kan ikke si noe om hvilke kandidater og omfanget, men det finnes også navn som ikke er norske, bekrefter fotballpresidenten.

Det har vært mange spekulasjoner i mediene, og det har vært rapportert om konkrete forhandlinger med både Ståle Solbakken og Bob Bradley. Fotballforbundet ønsker den store interessen velkommen.

- Vi er glad for at det er så stor interesse. Det er en viktig jobb og det er fint at det er stor interesse rundt det. For oss er det viktig at selv om vi må svare på de samme spørsmålene hele tiden, så vil vi ha en ryddig prosess, slik at de som er inne i prosessen føler at den er ordentlig, sier Svendsen, som ikke vil bruke opp hele budsjettet til NFF på ny landslagssjef.

- Vi har ikke bestemt noe endelig rundt den stillingen, men den norske modellen gir begrensninger. Det er ingen hemmelighet at en referanse er lønnen til den forrige landslagssjefen, men også diskusjoner med kandidater vil avgjøre hva vi måtte ende opp med, avslutter han.

