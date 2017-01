NFF positiv til VM-utvidelse

Tidligere denne måneden bestemte Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) seg for å utvide fotball-VM fra 32 til 48 lag fra 2026.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har uttrykt sin misnøye med prosessen som skal ha gått altfor fort. Norges Fotballforbund (NFF) stiller seg bak UEFA, men er likevel positiv til selve utvidelsen.

- Vi har vært positive til utvidelsen. Det som var viktig før vi offisielt signaliserte det var det at vi er en av få nasjoner med vår-høst-sesong. Vårt første spørsmål var hvilken påvirkning det hadde på vår sesong. Da vi fikk bekreftet at det ikke hadde betydning for VM-pausen, stilte vi oss positiv til utvidelsen, forklarer Svendsen til NTB.

Kun to nye plasser

- Det er det mesterskapet som er omfattet med størst interesse i verden. Det at flere nasjoner kan ta del i det ser vi positivt på, legger han til.

FIFA har imidlertid indikert at Europa kun vil få to ekstra plasser i den nye modellen. Dette har UEFA vært sterkt kritiske til.

- Der støtter vi UEFA som er vår interesseorganisasjon, ved at vi vil at Europa skal få flere plasser enn de to som er indikert, sier Svendsen.

Norge har ikke vært med i VM siden 1998. Dette er naturlig nok en av grunnene til at de vil ha flere plasser å kjempe om.

- Det er en egeninteresse. Det er et tøft nåløye, det er det ingen tvil om. Med flere plasser er det større sannsynlighet for at vi kan komme dit en gang, mener fotballpresidenten.

Straffesparkregel

Ett av forslagene til FIFA har vært at kampene i gruppespillet ikke skal ende med uavgjort. De må i ytterste konsekvens avgjøres i straffesparkkonkurranse. Dette er både UEFA og Svendsen personlig misfornøyde med.

- UEFA fikk stoppet den nå, og vi har ikke hatt offisielle diskusjoner på dette i forbundet, men fra mitt ståsted liker jeg ikke straffesparkregelen. Det skal være lov å spille uavgjort. Cup er cup og serie er serie, sier Svendsen, som blant annet har snakket med Det engelske fotballforbundet.

- De var veldig opptatt av den regelen og mente at det kunne bli kjedeligere. Elleve mann i forsvar som satset på å vinne en heldig seier i straffesparkkonkurransen, avslutter han.

