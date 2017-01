Federer hardt presset: - Ble reddet av serven

Federer kjempet seg videre til tredje runde i Australian Open etter settsifrene 7-5, 6-3, 7-6.

- Jeg har spilt her mange ganger. Det var nok til min fordel. Serven min holdt meg inne i kampen. Jeg er glad for at jeg klarte å gå videre, sa Federer etter kampen.

I tredje runde møter Federer knalltøff motstand i tsjekkiske Tomas Berdych, seedet som nummer 10 i turneringen. Federer er bare seedet som nummer 17 etter en fjorårssesong preget av skader.

Stanislas Wawrinka, Kei Nishikori og Jo-Wilfried Tsonga tok seg også videre til tredje runde onsdag.

