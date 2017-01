Carlsen fortsatt favoritt i Nederland

Så langt har Magnus Carlsen spilt to remis og vunnet to partier mot overkommelig motstand. 26-åringen står med 3,0 poeng på en delt annenplass.

- Magnus har kommet godt i gang. Han er på hugget og jeg tror at han vil vinne hele turneringen nok en gang, sier VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer til NTB.

Ukraineren Pavel Eljanov leder turneringen, 0,5 poeng foran nordmannen. Ukraineren har møtt noen av de dårligst ratede spillerne i turneringen, mens Carlsen har møtt Wesley So, Radoslav Wojtaszek. Dmitri Andreikin og Wei Yi.

Russisk motstander

- Selv om han kanskje har hatt litt dårligere motstand enn Magnus så er det utrolig bra å ha vunnet tre av fire partier på dette nivået. Det er på ingen måtte lett, sier Hammer.

- Men nå skal han ut mot de virkelig store kanonene så da skal han nok få kjørt seg litt mer enn han gjort i det første rundene, sier sjakkeksperten.

Torsdag skal Magnus Carlsen ut mot russeren Jan Nepomniatsjtsji. Nordmannen skal spille med svarte brikker og med seier vil han bryte en lei barriere.

Hvilte med ballspill

- Nepomniatsjtsji er like gammel som Magnus, og de to har spilt mot hverandre de siste 15 årene. Det som er spesielt er at Magnus aldri har slått ham, og nå skal han ha svart. Jeg tror ikke Carlsen taper, men han vil trolig heller ikke vinne, tipper Hammer.

Det er hviledag i Nederland onsdag, men Carlsen og co. brukte dagen til fysisk fostring med en del ballspill. Det var hjernen som fikk hvile.

Carlsen avslutter turneringen i Nederland med å møte VM-motstander Sergej Karjakin søndag 29. januar.

Den regjerende verdensmesteren har vunnet turneringen i 2008, 2010, 2013, 2015 og 2016. I 2014 deltok han ikke.

