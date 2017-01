Zlatan: - Pogba takler presset

Svenske Ibrahimovic er ikke i tvil om at Pogba har mentaliteten som kreves for å være under press 24 timer i døgnet.

- Jeg nyter press. Jeg kan ikke svare for Paul, men jeg tror han også liker det. Hadde vi vært uten press, så ville vi ikke ha vært "på tærne" på øverste nivå. Hvis du ønsker å spille med og mot de beste, så må du leve med press hele tiden. Det er noe man lærer av, det er noe man må takle, sier Ibrahimovic, ifølge The Guardian.

- Paul hører hjemme i toppen. Da vil presset være der, legger 35-åringen til.

- Preller av

Selv hevder svensken at presset preller av på ham.

- Presset utenfra kan ikke sammenlignes med presset jeg legger på meg selv. Jeg streber alltid mot det perfekte, jeg vil alltid vinne, sier den tidligere Barcelona- og Paris Saint-Germain-spilleren.

Ibrahimovic har scoret 14 seriemål for tabellsekser United i Premier League så langt. Det gjør ham til toppscorer i serien, men Chelseas Diego Costa og Arsenals Alexis Sánchez har like mange fulltreffere.

Stoke neste

Ibrahimovic scoret Uniteds eneste mål da det ble 1-1 mot erkerival Liverpool på Old Trafford søndag. En hands av Paul Pogba i United-boksen førte til Liverpools mål. James Milner scoret fra straffemerket.

Uniteds neste seriekamp er borte mot Stoke. Kampen spilles på Britannia kommende lørdag.

Chelsea topper Premier League etter 21 spilte runder, sju poeng foran tabelltoer Tottenham. United er hele 12 poeng bak serielederen, men har los på tabellfirer Arsenal. Avstanden opp til "The Gunners" er fire poeng.

(©NTB)