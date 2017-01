Vasaloppet innfører tidsstraff for forsøpling

Arrangørene av den årlige langrennskraftprøven fra Sälen til Mora har sett seg lei på at utøvere legger igjen søppel langs den ni mil lange traseen. Til årets utgave av rennet tas det derfor offensive grep.

- Blir en deltaker tatt i å kaste fra seg søppel, vil han eller hun bli straffet med et tidstillegg på 15 minutter, heter det i en pressemelding tirsdag.

Vasaloppstraseen er et naturreservat. Områdene løperne ferdes gjennom, eies av 900 ulike grunneiere.

- I henhold til svensk lov er det forbudt å forsøple, og Vasaloppet har jobbet i flere år for nulltoleranse rundt forsøpling i Vasaloppsarenaen uten å få den ønskede effekten, skriver arrangøren.

Flere søppelbøtter

Mengden søppel skal derimot ha økt. Nå tas altså sterkere lut i bruk.

Samtidig som de nye reglene innføres, tar arrangøren grep for å gjøre det enklere for deltakerne å kaste søppel på egnet sted. Sju nye søppelstasjoner er plassert ut mellom de ordinære tidskontrollene.

Tydelige skilter skal nå vise vei til der søppelet kan kastes.

- Vi er ikke ute etter å gjøre noen til syndebukker, samtidig som vi vil vise at vi tar disse utfordringene på stort alvor. I dag gjenvinner vi rundt 15 tonn pappkrus, og vi jobber for å få til hundre prosent kildesortering. Men her trenger vi deltakernes hjelp, sier Vasalopp-sjef Eva-Lena Frick.

Gjelder alle

Den nye regelen med 15 minutters tidstillegg gjelder for alle deltakere og i alle de ti rennene som inngår i Vasalopp-arrangementet. En deltaker kan som en konsekvens bli flyttet ned i en mindre attraktiv startgruppe i 2018 som følge av et eventuelt regelbrudd.

For å sørge for at regelen følges, vil Vasaloppet ha funksjonærer utplassert med kamera på ulike steder i løypa.

- Vi kommer til å ha personell på plass i de offisielle langingssonene som både informerer og overvåker at regelen følges, sier Vasaloppets sportssjef Tommy Höglund.

Årets Vasalopp avvikles søndag 5. mars.

