Sammer angrer ikke Bayern-exit

Sammer hadde da vært Bayerns sportsdirektør i fire år.

Den 49 år gamle tidligere tyske landslagsstrategen sa i et intervju med Eurosport mandag at han er "glad og tilfreds" med avgjørelsen som ble tatt. Samtidig antydet Sammer at jobben i Bayern var totalt utmattende.

- Sju dager i uka, 24 timer i døgnet. Jeg ønsket ikke å gjøre det lenger, sa han.

Den tidligere midtbanestjernen ba om å bli løst fra jobben i juli i fjor. Han hadde i utgangspunktet kontrakt fram til sommeren 2018.

I april i fjor ble han diagnostisert med et mildt hjerneslag.

