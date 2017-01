Russisk langrennsstjerne konkurrerte tross dopingsuspensjon

Ifølge den russiske nettsiden openski.ru har Vylegzjanin deltatt i to regionale langrennskonkurranser de to siste helgene. Det skriver svenske Expressen.

34-åringen er en av seks langrennsløpere som er utestengt på grunn av mistanke om brudd på dopingreglementet under Sotsji-OL i 2014.

Vylegzjanin og hans fem lagkamerater ble suspendert av Det internasjonale skiforbundet (FIS) i forkant av Tour de Ski. Veteranen trodde suspensjonen bare gjaldt internasjonale konkurranser.

Etterforskning

- Før konkurransene tok jeg kontakt med Jelena Välbe, som er president i Det russiske skiforbundet, og til og med Vjatsjeslav Vedenin som jobber i FIS. Jeg fikk beskjed om at jeg kunne delta i de to konkurransene uten problemer, sier Vylegzjanin til det russiske nyhetsbyrået Tass, ifølge Expressen.

Når den svenske avisen kontakter FIS, bekrefter forbundet at de etterforsker saken.

- Det står klart og tydelig i vårt antidopingregelverk at utestengte løpere ikke får delta i noen konkurranser som arrangeres av FIS, nasjonale forbund, klubber eller lignende, sier FIS' kommunikasjonssjef Jenny Wiedeke til Expressen.

Straff

- FIS tar nå kontakt med det russiske skiforbundet for å se til at reglene for suspensjonen er forstått og at de følges, legger hun til.

Dersom FIS kommer fram til at Vylegzjanin har brutt reglene, kan han vente seg en forlenging av en eventuell utestengelse.

- Om man ikke aktivt respekterer sin status som suspendert, kommer man ikke til å få kortet ned på tiden av en utestengelse, dersom det blir en, sier Wiedeke.

