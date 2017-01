Martin fra Lillestrøm til skotsk fotball

Det bekrefter den skotske toppklubben på sitt eget nettsted tirsdag. Martin gleder seg til å komme i gang. Han har skrevet under på en avtale som strekker seg over tre og et halvt år.

- Klubben har et utrolig potensial. Jeg har spilt i Storbritannia tidligere i karrieren, og jeg har kjent til Hearts og skotsk fotball i lang tid, sier den franske 28-åringen.

Martin har en fortid i klubber som Lillestrøm, Sandnes Ulf, Middlesbrough og Monaco. Avtalen hans med LSK utløp etter forrige sesong.

- Jeg håper å hjelpe min nye klubb til suksess, sier Martin.

